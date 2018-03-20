Суд рассмотрел апелляцию по делу экс-директора школы искусств им. Кабалевского

Областная судебная коллегия по уголовным делам Орловской области рассмотрела апелляцию во отношении экс-руководителя детской школы искусств им. Кабалевского.

Советский районный суд 21 декабря 2017 года признал его виновным в хищении средств в крупном размере. Экс-директора приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей и лишили права 3 года занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Судебная коллегия оставила приговор в данной части без изменения, поменяв категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Напомним, с февраля 2000 года по июнь 2015 года руководитель обманным путём, используя служебное положение, похитил 755,5 тысяч рублей, принадлежащих ОДШИ им. Кабалевского и администрации Орла. Осужденный частично признал свою вину.