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Суд рассмотрел апелляцию по делу экс-директора школы искусств им. Кабалевского
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Суд рассмотрел апелляцию по делу экс-директора школы искусств им. Кабалевского 

РИА 57 9 часов назад
Фото: РИА 57
Областная судебная коллегия по уголовным делам Орловской области рассмотрела апелляцию во отношении экс-руководителя детской школы искусств им. Кабалевского.
Советский районный суд 21 декабря 2017 года признал его виновным в хищении средств в крупном размере. Экс-директора приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей и лишили права 3 года занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Судебная коллегия оставила приговор в данной части без изменения, поменяв категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.
Напомним, с февраля 2000 года по июнь 2015 года руководитель обманным путём, используя служебное положение, похитил 755,5 тысяч рублей, принадлежащих ОДШИ им. Кабалевского и администрации Орла. Осужденный частично признал свою вину.
Сообщение Суд рассмотрел апелляцию по делу экс-директора школы искусств им. Кабалевского появились сначала на РИА 57.
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