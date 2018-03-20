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Житель Иркутска сядет за убийство жены и ребенка
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Жителю Иркутской области грозит пожизненный срок за убийство жены и ребенка 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель одной из среднеазиатских республик в ходе следствия признался, что из ревности убил жену, а вместе с ней полуторагодовалого ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.
Следователи в Иркутске расследуют уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, убийство малолетнего лица".
"26-летний житель одной из соседних республик пояснил следователям, что 13 марта он вместе со своей супругой и малолетним сыном посуточно сняли квартиру на улице Байкальская. Вечером того же дня супруг заподозрил свою жену в измене. В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес удары сначала ребенку, затем — его матери", — говорится в сообщении.
По данным, СУ СК РФ региона, тело 21-летней женщины и ребенка с многочисленными ножевыми ранениями обнаружила хозяйка квартиры. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, выяснили, что к убийству может быть причастен супруг погибшей. В его розыске было задействовано 300 полицейских, опрошены более 100 возможных свидетелей и очевидцев, проверены десятки квартир и частных домов. В итоге полицейские задержали подозреваемого в одном из дачных домов в пригороде Иркутска.
В сообщении отмечается, что злоумышленник находится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Санкция статьи, по которой заведено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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