Житель Иркутска сядет за убийство жены и ребенка

Жителю Иркутской области грозит пожизненный срок за убийство жены и ребенка

Житель одной из среднеазиатских республик в ходе следствия признался, что из ревности убил жену, а вместе с ней полуторагодовалого ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

"26-летний житель одной из соседних республик пояснил следователям, что 13 марта он вместе со своей супругой и малолетним сыном посуточно сняли квартиру на улице Байкальская. Вечером того же дня супруг заподозрил свою жену в измене. В результате внезапно возникшей ревности злоумышленник схватил нож и нанес удары сначала ребенку, затем — его матери", — говорится в сообщении. Следователи в Иркутске расследуют уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, убийство малолетнего лица".

По данным, СУ СК РФ региона, тело 21-летней женщины и ребенка с многочисленными ножевыми ранениями обнаружила хозяйка квартиры. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, выяснили, что к убийству может быть причастен супруг погибшей. В его розыске было задействовано 300 полицейских, опрошены более 100 возможных свидетелей и очевидцев, проверены десятки квартир и частных домов. В итоге полицейские задержали подозреваемого в одном из дачных домов в пригороде Иркутска.

В сообщении отмечается, что злоумышленник находится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Санкция статьи, по которой заведено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.