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Сотрудники полиции в Рязани раскрыли серию краж из объектов торговли и сферы услуг
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Сотрудники полиции в Рязани раскрыли серию краж из объектов торговли и сферы услуг 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с оперативниками районных отделов полиции города Рязани раскрыли серию краж из объектов торговли и сферы услуг.
Ранее в отделы МВД России по Советскому, Октябрьскому и Железнодорожному районам областного центра с заявлениями о кражах обратились несколько владельцев магазинов, парикмахерских, а также пиццерии. Проникновения в помещения происходили в ночное время путем взлома дверей или окон. Как правило, у потерпевших похищались деньги, ноутбуки и продукты питания. Максимальной суммой криминальной добычи стали 70 тысяч рублей. В двух случаях взломщик уходил с пустыми руками, не найдя для себя ничего привлекательного.
Сотрудники уголовного розыска, анализируя обстоятельства преступлений, пришли к выводу о схожести почерка краж. В частности, в качестве объектов посягательств выбирались помещения, оборудованные пластиковыми дверями и окнами. Изучение следовой информации указывало на то, что действовал один человек. В результате сыщики установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 39-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель города Рязани.
Несмотря на то, что мужчина периодически менял места своего проживания, полицейские разыскали и задержали его. Как выяснилось, злоумышленник передвигался по городу и присматривал подходящие заведения, где, как он предполагал, может оставаться дневная выручка, а ночью с помощью отвертки проникал внутрь.
В общей сложности задержанному инкриминируются 19 эпизодов преступной деятельности. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 и ч.3 ст.30, ч.2 ст. 158 УК РФ — кража и покушение на кражу. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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