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Нижегородцу дали 14 лет за домогательство несовершеннолетней дочери друга
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Нижегородцу дали 14 лет за домогательство несовершеннолетней дочери друга 

Нижегородская правда 9 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото из социальной сетиНижегородцу дали 14 лет за домогательство несовершеннолетней дочери другаНижегородец осужден на 14 лет колонии строго режима за изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Житель Уренского района в мае прошлого года пришел в гости к другу. Через некоторое время мужчины ушли из дома, хозяину квартиры нужно было идти на работу. Дома осталась несовершеннолетняя дочь. Проводив хозяина, злоумышленник вернулся в квартиру и изнасиловал девочку.
Школьница рассказала о случившимся своей матери, которая сразу же обратилась в полицию.
Насильника задержали, заключили под стражу. Им оказался 54-летний житель Уренского района, ранее судимый.
Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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