Нижегородцу дали 14 лет за домогательство несовершеннолетней дочери друга

фото из социальной сетиНижегородцу дали 14 лет за домогательство несовершеннолетней дочери другаНижегородец осужден на 14 лет колонии строго режима за изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Житель Уренского района в мае прошлого года пришел в гости к другу. Через некоторое время мужчины ушли из дома, хозяину квартиры нужно было идти на работу. Дома осталась несовершеннолетняя дочь. Проводив хозяина, злоумышленник вернулся в квартиру и изнасиловал девочку.

Школьница рассказала о случившимся своей матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Насильника задержали, заключили под стражу. Им оказался 54-летний житель Уренского района, ранее судимый.