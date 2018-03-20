14 лет тюрьмы получил нижегородец за сексуальное насилие над дочерью друга

14 лет тюрьмы получил нижегородец за сексуальное насилие над дочерью приятеля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета

По версии следствия, 8 мая прошлого года мужчина пришел в гости к односельчанину. Тому нужно было выйти на работу и вскоре они оба ушли. Но, проводив приятеля, гость вернулся и надругался над дочкой хозяина квартиры.

Девочка сразу же рассказала о случившемся матери, та написала заявление в полицию.

«В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал. Выяснилось, что он на тот момент нигде не работал, но ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хищения», — рассказали в ведомстве.