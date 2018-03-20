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14 лет тюрьмы получил нижегородец за сексуальное насилие над дочерью друга
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14 лет тюрьмы получил нижегородец за сексуальное насилие над дочерью друга 

АиФ Нижний Новгород 9 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
14 лет тюрьмы получил нижегородец за сексуальное насилие над дочерью приятеля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, 8 мая прошлого года мужчина пришел в гости к односельчанину. Тому нужно было выйти на работу и вскоре они оба ушли. Но, проводив приятеля, гость вернулся и надругался над дочкой хозяина квартиры.
Девочка сразу же рассказала о случившемся матери, та написала заявление в полицию.
«В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал. Выяснилось, что он на тот момент нигде не работал, но ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хищения», — рассказали в ведомстве.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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