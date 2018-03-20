Ещё
В Безенчуке посетитель офиса организации оставил женщину без телефона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Безенчуке посетитель офиса организации оставил женщину без телефона 

ТРК Губерния 9 часов назад
Сообщение о преступлении поступило в полицию Безенчукского района от местной жительницы. Женщина рассказала, что работает в одной из организаций поселка. В офис пришел клиент и попросил выдать ему оборудование. После того, как гражданин покинул рабочий кабинет, потерпевшая обнаружила пропажу телефона со стола. Ущерб оценен в 7 тысяч рублей. Установив приметы подозреваемого, стражи порядка задержали 33-летнего безработного мужчину. По информации ГУ МВД России по Самарской области, во время разговора с представителями власти он вёл себя крайне агрессивно. Позже злоумышленник признался, что прихватил с собой приглянувшийся мобильный. Телефон решил оставить себе. В настоящее время гаджет вернули хозяйке. Выяснилось, что у задержанного уже есть ряд судимостей за уголовные деяния. Теперь он стал фигурантом дела о краже, расследование продолжается.
ТРК Губерния: последние новости
В Сызрани 16-летний подросток пошёл на преступление ради острых ощущений Подозреваемого в мошенничестве с продажей парковочных мест задержали в Тольятти Вспыхнувшая ссора между самарскими возлюбленными закончилась тяжелыми травмами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза99
Трамп все-таки поздравил Путина129
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»79
Посол РФ вызван в МИД Чехии128
Пригожин обрушился на Макаревича131
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение