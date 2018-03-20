В Безенчуке посетитель офиса организации оставил женщину без телефона

Сообщение о преступлении поступило в полицию Безенчукского района от местной жительницы. Женщина рассказала, что работает в одной из организаций поселка. В офис пришел клиент и попросил выдать ему оборудование. После того, как гражданин покинул рабочий кабинет, потерпевшая обнаружила пропажу телефона со стола. Ущерб оценен в 7 тысяч рублей. Установив приметы подозреваемого, стражи порядка задержали 33-летнего безработного мужчину. По информации ГУ МВД России по Самарской области, во время разговора с представителями власти он вёл себя крайне агрессивно. Позже злоумышленник признался, что прихватил с собой приглянувшийся мобильный. Телефон решил оставить себе. В настоящее время гаджет вернули хозяйке. Выяснилось, что у задержанного уже есть ряд судимостей за уголовные деяния. Теперь он стал фигурантом дела о краже, расследование продолжается.