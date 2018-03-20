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В Приморье вынесен приговор обвиняемому в пособничестве в незаконном приобретении наркотических средств
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В Приморье вынесен приговор обвиняемому в пособничестве в незаконном приобретении наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
Ханкайский районный суд вынес приговор жителю города Находки, обвиняемому в пособничестве в незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере.
В ходе следствия установлено: в сентябре 2017 года 36-летнему жителю города Находки позвонил его знакомый из Партизанского района Приморья и попросил найти продавца наркотического средства. За помощь мужчина пообещал товарищу долю наркотиков каннабисного ряда. Для приобретения наркотиков подсудимый обратился к жителю села Ильинка Ханкайского района, с которым познакомился во время отбывании срока в одной из колоний Приморского края. Мужчины заказали такси и прибыли к продавцу, где и осуществили сделку. Участников сделки задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Ханкайскому району.
Экспертно-криминалистическое исследование установило, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишным маслом) общей массой свыше 120 граммов.
Оперуполномоченными уголовного розыска и отделения по контролю за оборотом наркотиков проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установлены данные сбытчика и приобретателей наркотических средств, путь их транспортировки, обстоятельства передачи.
В отношении жителя города Находки следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренным частью 5 статьи 33 и частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (соучастие в преступлении, а именно пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).
Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Уголовные дела в отношении покупателя и продавца наркотических средств выделены в отдельное производство. Сообщнику осужденного предъявлено обвинение в покушении на приобретение наркотических средств в крупном размере. В отношении наркосбытчика также возбуждено уголовное дело. Проводится расследлвание.
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