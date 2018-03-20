В Саратове возбуждено уголовное дело против экс-главы Энгельсского района

Напомним, ранее Дмитрий Лобанов был задержан по подозрению в причастности к махинациям с земельными участками на территории муниципального образования. В отношении бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». 3 февраля Волжский районный суд Саратова санкционировал арест Лобанова до 31 марта.

По последним данным, следствием был выявлен еще один преступный эпизод в деятельности бывшего чиновника. Согласно данным пресс-службы СУ СКР региона, в апреле 2016 года подозреваемый потребовал от учредителей юридических лиц предоставить ему бессрочный беспроцентный займ на сумму 20 миллионов рублей и имущественную выгоду на сумму 5 миллионов рублей для приобретения земельного участка и расположенного на нем жилого дома. В ответ на это чиновник обещал договориться с районными депутатами о предоставлении владельцу компании земельного участка из земель муниципалитета и разрешения на строительство там офисного здания.

В мае 2016 года Лобанов получил 25 миллионов рублей и стал проживать в приобретенном для него в качестве взятки жилом доме.

В Кировском районном суде сообщили, что срок заключения экс-чиновника под стражей продлен до 30 июня текущего года. Расследование уголовного дела продолжается.