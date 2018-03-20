Ещё
В Саратове возбуждено уголовное дело против экс-главы Энгельсского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове возбуждено уголовное дело против экс-главы Энгельсского района 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, ранее Дмитрий Лобанов был задержан по подозрению в причастности к махинациям с земельными участками на территории муниципального образования. В отношении бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». 3 февраля Волжский районный суд Саратова санкционировал арест Лобанова до 31 марта.
По последним данным, следствием был выявлен еще один преступный эпизод в деятельности бывшего чиновника. Согласно данным пресс-службы СУ СКР региона, в апреле 2016 года подозреваемый потребовал от учредителей юридических лиц предоставить ему бессрочный беспроцентный займ на сумму 20 миллионов рублей и имущественную выгоду на сумму 5 миллионов рублей для приобретения земельного участка и расположенного на нем жилого дома. В ответ на это чиновник обещал договориться с районными депутатами о предоставлении владельцу компании земельного участка из земель муниципалитета и разрешения на строительство там офисного здания.
В мае 2016 года Лобанов получил 25 миллионов рублей и стал проживать в приобретенном для него в качестве взятки жилом доме.
В Кировском районном суде сообщили, что срок заключения экс-чиновника под стражей продлен до 30 июня текущего года. Расследование уголовного дела продолжается.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В недостроенном доме в Краснодаре нашли тела троих мужчин Адвокат арестованного в Москве налоговика опроверг смерть своего подзащитного В Москве задержали сотрудников ФСБ и МВД по подозрению во взятке в 6 миллионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза99
Трамп все-таки поздравил Путина129
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»79
Посол РФ вызван в МИД Чехии128
Пригожин обрушился на Макаревича131
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение