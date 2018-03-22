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Суд над Савченко состоится в пятницу в 10:00 мск
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Суд над Савченко состоится в пятницу в 10:00 мск 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости / Динамика дня. Суд по делу депутата Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в центре Киева, состоится в пятницу ориентировочно в 10.00 мск — адвокат
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