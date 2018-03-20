В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии квартирных краж

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Асиновский» установлен и задержан подозреваемый в серии хищения имущества из квартир жителей города Асино

Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 25-летний местный житель.

По данным следствия, подозреваемый пять раз незаконно проникал в жилые помещения, откуда похищал бытовую технику, сотовые телефоны, ювелирные изделия и продукты питания. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. В настоящее время часть похищенного изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.