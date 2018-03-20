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В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии квартирных краж
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В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии квартирных краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Асиновский» установлен и задержан подозреваемый в серии хищения имущества из квартир жителей города Асино.
Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 25-летний местный житель.
По данным следствия, подозреваемый пять раз незаконно проникал в жилые помещения, откуда похищал бытовую технику, сотовые телефоны, ювелирные изделия и продукты питания. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. В настоящее время часть похищенного изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.
Сотрудниками следственного подразделения МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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