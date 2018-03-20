Мошенников из вымышленных автосалонов задержали

В Петербурге задержали мошенников из вымышленных автосалонов

"Сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что злоумышленники создали организованную группу с целью хищения денежных средств потенциальных покупателей автомобилей путем совершения мошенничества", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность подозреваемых в серии мошенничеств при продаже автомобилей в Санкт-Петербурге , сообщает пресс-служба ведомства.

"Предварительный ущерб, причиненный гражданам, оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей", — сообщила Волк. Злоумышленники выдавали себя за представителей вымышленных автосалонов и общались с клиентами в нескольких "офисах", а также подписывали якобы договоры купли-продажи и создавали видимость оформления кредитных договоров, сообщает МВД.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 и статье 210 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.