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Вооруженный молотком мужчина ограбил ювелирный салон на востоке Москвы
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Вооруженный молотком мужчина ограбил ювелирный салон на востоке Москвы 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
Неизвестный молотком разбил витрину ювелирного магазина на Суздальской улице в Москве и похитил украшения стоимостью порядка 250 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Установлено, что неизвестный, находясь в торговом зале ювелирного магазина, молотком разбил витрину и открыто похитил ювелирные изделия, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 250 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.
По факту разбой возбудили уголовное дело, добавил он.
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