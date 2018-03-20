Вооруженный молотком мужчина ограбил ювелирный салон на востоке Москвы

Неизвестный молотком разбил витрину ювелирного магазина на Суздальской улице в Москве и похитил украшения стоимостью порядка 250 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Установлено, что неизвестный, находясь в торговом зале ювелирного магазина, молотком разбил витрину и открыто похитил ювелирные изделия, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 250 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

По факту разбой возбудили уголовное дело, добавил он.