Приезжие пытались продать в Москве бриллиант стоимостью 15 млн рублей

Сотрудники столичного уголовного розыска совместно с УФСБ по Москве Московской области задержали приезжих мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном сбыте бриллианта стоимостью 15 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

Она добавила, что ограненный алмаз массой 10,2 карата стоимостью 15 миллионов рублей изъяли и приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанных заключили под стражу.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения противоправного деяния и возможных соучастников», — подчеркнула Волк.