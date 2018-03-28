Приезжие пытались продать в Москве бриллиант стоимостью 15 млн рублей 

Сотрудники столичного уголовного розыска совместно с УФСБ по Москве и Московской области задержали приезжих мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном сбыте бриллианта стоимостью 15 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
«Ранее судимая 48-летняя уроженка города Томска и 57-летний приезжий из Брянской области разместили в интернете объявление о продаже бриллианта. После совершения сделки по продаже драгоценного камня в одном из банков на Садовнической улице злоумышленники были задержаны», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она добавила, что ограненный алмаз массой 10,2 карата стоимостью 15 миллионов рублей изъяли и приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанных заключили под стражу.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения противоправного деяния и возможных соучастников», — подчеркнула Волк.