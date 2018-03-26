Мужчина выстрелил в оппонента во время конфликта в центре Москвы

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве двоих подозреваемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью приезжему мужчине, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Потерпевший рассказал, что в Большом Черкасском переулке к нему подошли двое неизвестных. В ходе возникшего конфликта мужчины начали избивать его. Затем один из нападавших выстрелил в молодого человека, после чего злоумышленники скрылись», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых — ими оказались 31-летний и 33-летний приезжие. У одного из задержанных при себе находился травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго — в виде залога.