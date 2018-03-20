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В Красноярском крае сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков в крупном размере
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В Красноярском крае сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 30 минут назад
В г. Канске оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков задержан подозреваемый в незаконном изготовлении и хранении запрещенных веществ в крупном размере.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация о том, что местный житель 1998 г.р. хранит наркотическое средство. Сотрудники ОВД провели осмотр частного дома молодого человека и обнаружили в бане емкости со смесь с характерным запахом конопли, а также отходы от использованного растения.
Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятым веществом является марихуана общим весом около 900 граммов и гашиш весом около 30 граммов.
Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что собрал коноплю на окраине города и приготовил из нее наркотическое средство для личного потребления.
В настоящее время в отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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