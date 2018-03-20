В Красноярском крае сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков в крупном размере

г. Канске оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков задержан подозреваемый в незаконном изготовлении и хранении запрещенных веществ в крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация о том, что местный житель 1998 г.р. хранит наркотическое средство. Сотрудники ОВД провели осмотр частного дома молодого человека и обнаружили в бане емкости со смесь с характерным запахом конопли, а также отходы от использованного растения.

Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятым веществом является марихуана общим весом около 900 граммов и гашиш весом около 30 граммов.

Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что собрал коноплю на окраине города и приготовил из нее наркотическое средство для личного потребления.