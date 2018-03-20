Задержанный росгвардейцами житель Самары подозревается в хранении героина 

Странное поведение пешехода заставило сотрудников правопорядка обратить внимание. Хранение свертка с неизвестным веществом привело к уголовному делу.
Экипаж, патрулировавший Промышленный район Самары, заметил мужчину, который шел по улице Георгия Димитрова. При виде служебной машины Росгвардии, он решил сбежать, что еще больше насторожило патрульных. Его остановили и стали задавать вопросы — мужчина нервничал, а на вопросы отвечал очень странно. Было принято решение вызвать полицейских, которые вместе с понятыми произвели досмотр 37-летнего задержанного. При нем был обнаружен сверток с белым порошкообразным веществом, которое было направлено на экспертизу. Результаты исследования показали, что это был героин, вес которого составил 5 граммов. В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере».