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В Тверской области полицейские обнаружили склад с фальсифицированным алкоголем
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В Тверской области полицейские обнаружили склад с фальсифицированным алкоголем 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 36 минут назад
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Нелидовский» при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов в городе Нелидово обнаружен склад с алкоголем.
В помещении на Шахтерском шоссе полицейскими обнаружено и изъято 1 120 литров алкогольной продукции (водка и коньяк) 15 наименований, оклеенной федеральными специальными марками с признаками подделки. По данным оперативников, изъятый алкоголь предназначался для продажи, а предполагаемая выручка от сбыта могла составить более 360 тысяч рублей.
Полицейские установили причастность к противоправной деятельности 61-летнего местно жителя. В ходе обыска помимо алкогольной продукции оперативниками изъят автомобиль и денежные средства в сумме 70 000 рублей.
Фигурант сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и части 4 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом. Ведется следствие.
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