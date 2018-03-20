На Дону пойдет под суд мужчина, который пытался подкупить полицейского

Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Неклиновского района. 29-летний дончанин пытался дать взятку сотруднику таганрогского линейного отдела полиции на транспорте.

К полицейскому мужчина пришел 13 января этого года и попытался передать ему 12 тысяч рублей. За эту сумму он просил сотрудника полиции прекратить в отношении него проверку и не привлекать к ответственности за кражу. Однако полицейский от взятки отказался и сообщил о происшествии руководству. На взяткодателя завели уголовное дело. — Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения, — сообщили в Следственном управлении на транспорте.