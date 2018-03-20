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Рецидивисты попытались разбили краденный ящик пива и сели в тюрьму
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Рецидивисты попытались разбили краденный ящик пива и сели в тюрьму 

Lenta.ru 37 минут назад
В Красноярске двое ранее судимых мужчин неудачно попытались украсть ящик пива из магазина. Инцидент сняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Видео с комментарием от управления МВД «Красноярское» опубликовал «7 канал Красноярск» во вторник, 20 марта.
По пути к выходу злоумышленники уронили похищенный ящик, и большинство бутылок разбились вдребезги. Взяв несколько уцелевших бутылок, налетчики вышли на улицу и вскоре были задержаны полицейскими. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы за грабеж (статья 161 УК).
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