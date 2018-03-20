В Бугуруслане молодая девушка может сесть за вымогательство

В Бугурусланском районе завершено расследование уголовного дела о вымогательстве, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области

В январе 2018 года в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее дочь стала жертвой 19-летней вымогательницы из Бугуруслана. Девушка требовала отдать 3000 рублей под угрозой распространения сведений, порочащих потерпевшую.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Вымогательство». В настоящее время дело направлено в суд с утвердительным обвинительным заключением. Юной вымогательнице грозит наказание — до 4 лет лишения свободы.