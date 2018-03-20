Аферу с жильём на 180 млн рублей провернул руководитель ЖСК в Уфе

Уфе руководитель ЖСК вместе с двумя предполагаемыми сообщниками, обманул членов кооператива на 180 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Злоумышленники продали 99 квартир в строящемся доме членам кооператива. Но дом так и остался недостроенным. Из 300 миллионов рублей на строительство было направлено около 120 миллионов. Оставшиеся деньги подозреваемые присвоили и потратили на себя.

Кроме того, мужчина, будучи председателем уже другого ЖСК, обманул уфимку в сделке с квартирой.

По предварительным данным, жительница Уфы заключила договор с руководителем ЖСК по приобретению жилья, но осталась без денег и квартиры.

Женщина вступила в жилищно-строительный кооператив для покупки квартиры. Руководитель принял от нее более 5 миллионов рублей и обязался предоставить ей жильё в строящемся доме, заключив с ней членский договор. Затем он продал это жилье уже другому члену кооператива по аналогичному договору. Через некоторое время при оформлении права собственности на квартиру уфимка узнала, что её жилплощадь оформляет в собственность другой человек.

Председатель ЖСК не вернул покупательнице деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество.

По решению суда обвиняемый находиться под домашним арестом.