Ещё
Аферу с жильём на 180 млн рублей провернул руководитель ЖСК в Уфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аферу с жильём на 180 млн рублей провернул руководитель ЖСК в Уфе 

АиФ-Уфа 45 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе руководитель ЖСК вместе с двумя предполагаемыми сообщниками, обманул членов кооператива на 180 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Злоумышленники продали 99 квартир в строящемся доме членам кооператива. Но дом так и остался недостроенным. Из 300 миллионов рублей на строительство было направлено около 120 миллионов. Оставшиеся деньги подозреваемые присвоили и потратили на себя.
Кроме того, мужчина, будучи председателем уже другого ЖСК, обманул уфимку в сделке с квартирой.
По предварительным данным, жительница Уфы заключила договор с руководителем ЖСК по приобретению жилья, но осталась без денег и квартиры.
Женщина вступила в жилищно-строительный кооператив для покупки квартиры. Руководитель принял от нее более 5 миллионов рублей и обязался предоставить ей жильё в строящемся доме, заключив с ней членский договор. Затем он продал это жилье уже другому члену кооператива по аналогичному договору. Через некоторое время при оформлении права собственности на квартиру уфимка узнала, что её жилплощадь оформляет в собственность другой человек.
Председатель ЖСК не вернул покупательнице деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество.
По решению суда обвиняемый находиться под домашним арестом.
АиФ-Уфа: последние новости
Чиновницу из Башкирии осудят за присвоение 370 тысяч рублей Двух налётчиков на клуб в Салавате помести под арест В Уфе вынесли приговор жителям Самары за мошенничество на 16,7 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей37
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России289
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной406
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос50
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение