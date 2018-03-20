СКР завершил расследование дела о гибели рабочего в Верхнем Тагиле

Вскоре материалы поступят в суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели рабочего при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле. Обвиняемым по нему проходит мастер участка. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы будут переданы в суд. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Взрыв в подразделении ООО «Уральская свинцовая компания» прогремел в ночь на 3 апреля 2017 года. Ударной волной сорвало крышку загрузочного окна на одной из печей, что спровоцировало выброс свинца и пожар. Погиб 24-летний рабочий — уроженец одной из среднеазиатских республик. Травмы различной степени тяжести получили трое мужчин 38, 31 и 22 лет.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека».

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