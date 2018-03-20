Ещё
В Тольятти задержали бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве с продажей парковочных мест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тольятти задержали бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве с продажей парковочных мест 

Волга Ньюс 52 минуты назад
Полицейскими установлено, что 56-летний подозреваемый, являясь директором компании, осуществляющей строительство и продажу жилья с подземной парковкой, продал парковочные места жильцам дома в Комсомольском районе. По предварительным данным, в дальнейшем злоумышленник не зарегистрировал сделку и обязательства по заключенным договорам не выполнил, впоследствии переоформив документы на владение парковочными местами на свою сожительницу. Причиненный ущерб превысил 250 тыс. рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти мать ребенка-инвалида пойдет под суд по обвинению в убийстве Водитель "Почты России" вскрывал чужие посылки и присваивал содержимое В Тольятти полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве отчима
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей38
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России296
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной413
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос54
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение