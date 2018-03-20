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В Тольятти директор фирмы смошенничал при продаже парковочных мест
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В Тольятти директор фирмы смошенничал при продаже парковочных мест 

АиФ-Самара 6 часов назад
Фото: АиФ-Самара
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Тольятти выявили факт мошенничества при оформлении договора долевого участия в продаже парковочных мест, сообщает старший референт отдела информации Мария Юдина.
Как установили полицейские, директор компании, осуществляющей строительство и продажу жилья с подземной парковкой, продал парковочные места жильцам дома в Комсомольском районе.
По предварительным данным, в дальнейшем злоумышленник не зарегистрировал сделку и обязательства по заключенным договорам не выполнил, впоследствии переоформив документы на владение парковочными местами на свою сожительницу. Причиненный ущерб превысил 250 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении 55-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подобные преступления караются лишением свободы на срок до шести лет.
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