В Тольятти директор фирмы смошенничал при продаже парковочных мест

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Тольятти выявили факт мошенничества при оформлении договора долевого участия в продаже парковочных мест, сообщает старший референт отдела информации Мария Юдина.

Как установили полицейские, директор компании, осуществляющей строительство и продажу жилья с подземной парковкой, продал парковочные места жильцам дома в Комсомольском районе.

По предварительным данным, в дальнейшем злоумышленник не зарегистрировал сделку и обязательства по заключенным договорам не выполнил, впоследствии переоформив документы на владение парковочными местами на свою сожительницу. Причиненный ущерб превысил 250 тысяч рублей.