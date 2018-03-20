В Петербурге покупатель полоснул «розочкой» бутылки продавца магазина

Кронштадте покупатель порезал «розочкой» от бутылки администратора магазина, передает телеканал Piter.TV.

В Кронштадтском районе полиция разыскивают преступника, который напал на сотрудника сетевого магазина. Работнки госпитализирован. Инцидент произошел 19 марта в 20:30 на Манежной, 2.

Покупатель попытался уйти из супермаркета с товарами, не расплатившись за них. 33-летний сотрудник магазина попросил его заплатить. Хотя сумма вышла небольшой, мужчина вышел из себя.

Нерадивый покупатель ударил администратора стеклянной бутылкой по голове. А затем «розочкой» провел по шее жертве. Пострадавший госпитализирован в больницу. По горячим следам, полиция установила злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело. Полиция решает, как квалифицировать данное преступление — выдвинуть обвинение по статье за хулиганство или покушение на убийство.