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В Петербурге покупатель полоснул «розочкой» бутылки продавца магазина
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В Петербурге покупатель полоснул «розочкой» бутылки продавца магазина 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Кронштадте покупатель порезал «розочкой» от бутылки администратора магазина, передает телеканал Piter.TV.
В Кронштадтском районе полиция разыскивают преступника, который напал на сотрудника сетевого магазина. Работнки госпитализирован. Инцидент произошел 19 марта в 20:30 на Манежной, 2.
Покупатель попытался уйти из супермаркета с товарами, не расплатившись за них. 33-летний сотрудник магазина попросил его заплатить. Хотя сумма вышла небольшой, мужчина вышел из себя.
Нерадивый покупатель ударил администратора стеклянной бутылкой по голове. А затем «розочкой» провел по шее жертве. Пострадавший госпитализирован в больницу. По горячим следам, полиция установила злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело. Полиция решает, как квалифицировать данное преступление — выдвинуть обвинение по статье за хулиганство или покушение на убийство.
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