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В Северной Осетии нерадивая мать задолжала алименты на полмиллиона рублей
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В Северной Осетии нерадивая мать задолжала алименты на полмиллиона рублей 

АиФ Ставрополье 57 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против должницы по алиментам на содержание ребенка возбуждено против жительницы Северной Осетии. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УФССП по республике.
Известно, что женщина в течение долгого времени не выплачивала алименты на содержание собственного несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин. В конечном итоге ее задолженность составила более 517 тысяч рублей.
В связи с этим женщине назначили 50 часов обязательных работ, но выплат от нее так и не поступило.
Сейчас против нерадивой матери возбуждено уголовное дело.
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