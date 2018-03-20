В Северной Осетии нерадивая мать задолжала алименты на полмиллиона рублей 

Уголовное дело против должницы по алиментам на содержание ребенка возбуждено против жительницы Северной Осетии. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УФССП по республике.
Известно, что женщина в течение долгого времени не выплачивала алименты на содержание собственного несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин. В конечном итоге ее задолженность составила более 517 тысяч рублей.
В связи с этим женщине назначили 50 часов обязательных работ, но выплат от нее так и не поступило.
Сейчас против нерадивой матери возбуждено уголовное дело.