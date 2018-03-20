Соблазнился: новоуренгоец из наркополицейского переквалифицировался в наркоторговца

В Новом Уренгое будут судить местного жителя, который прошел путь от сотрудника наркоконтроля до наркосбытчика.

36-летний мужчина был уволен из Новоуренгойского отдела УФСКН России по ЯНАО в 2015 году. Он избил супружескую пару, которая была доставлена в приемное отделение психоневрологического диспансера на освидетельствование. Вскоре в отношении агрессивного экс-наркополицейского возбудили уголовное дело. Однако к этому времени он уже уехал в другой регион и был объявлен в розыск, рассказали в окружном СУ СКР

В августе 2017 года разыскиваемый вернулся в Новый Уренгой с партией наркотиков.

— Автомобиль наркосбытчика остановили сотрудники ДПС . При осмотре салона они заметили подозрительные пакеты, при исследовании выяснилось, что это расфасованное и готовое к реализации наркотическое вещество массой более 3 килограммов 700 граммов, — сообщили в ведомстве.

Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотического вещества в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело передано в суд.