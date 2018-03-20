Ещё
Соблазнился: новоуренгоец из наркополицейского переквалифицировался в наркоторговца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соблазнился: новоуренгоец из наркополицейского переквалифицировался в наркоторговца 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Новом Уренгое будут судить местного жителя, который прошел путь от сотрудника наркоконтроля до наркосбытчика.
36-летний мужчина был уволен из Новоуренгойского отдела УФСКН России по ЯНАО в 2015 году. Он избил супружескую пару, которая была доставлена в приемное отделение психоневрологического диспансера на освидетельствование. Вскоре в отношении агрессивного экс-наркополицейского возбудили уголовное дело. Однако к этому времени он уже уехал в другой регион и был объявлен в розыск, рассказали в окружном СУ СКР.
В августе 2017 года разыскиваемый вернулся в Новый Уренгой с партией наркотиков.
— Автомобиль наркосбытчика остановили сотрудники ДПС. При осмотре салона они заметили подозрительные пакеты, при исследовании выяснилось, что это расфасованное и готовое к реализации наркотическое вещество массой более 3 килограммов 700 граммов, — сообщили в ведомстве.
Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотического вещества в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело передано в суд.
Красный Север: последние новости
Жительница Салехарда запасалась спайсом перед родами Четверо исламистов из ЯНАО сознались в подготовке терактов (ВИДЕО) Продавщица зоомагазина в Ноябрьске, совращавшая подростков, признана психически больной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей37
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России289
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной406
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос50
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение