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Печорского полицейского задержали за вымогательство
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Печорского полицейского задержали за вымогательство 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Печорского района провела проверку соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при принятии следственным органом решения о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства взятки, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что сотрудник МО МВД России «Печорский» склонил местного жителя к написанию явки с повинной за якобы совершенное преступление. После этого он потребовал передать ему 250 тыс. рублей за непринятие мер по привлечению заявителя к уголовной ответственности.
При передаче части денежных средств в размере 125 тыс. рублей сотрудник полиции был задержан.
Псковским МСО СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки путем вымогательства в крупном размере).
Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства взятки признано законным и обоснованным.
Санкция ч.5 ст.290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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