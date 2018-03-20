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Двоих сургутян отправили за решетку за наркоторговлю
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Двоих сургутян отправили за решетку за наркоторговлю 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Посредством тайников.
Сургутский горсуд вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в покушении на сбыт наркотиков. Одного из мужчин отправили на 8 лет и 3 месяца в колонию общего режима, второго — на 8 лет в ИК строгого режима. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе югорской прокуратуры.
По данным следствия, злоумышленники промышляли с июня 2017 года. Они распространяли синтетические наркотики через тайники-закладки на территории Сургута. Их деятельность удалось пресечь спустя два месяца.
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