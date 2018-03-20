Двоих сургутян отправили за решетку за наркоторговлю 

Уралинформбюро: последние новости

Родители солдата-самоубийцы из Перми требуют 1 миллион с Минобороны РФ

Отец убитой в Костанае школьницы госпитализирован с ножевым ранением

Водитель бензовоза сел на 2 года за ДТП с неотложкой на Южном Урале