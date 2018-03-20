Зауральский лжеминер получит срок

Далматово возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в образовательном учреждении.

В производстве следователя СО ОМВД России по Далматовскому району находится уголовное дело в отношении местного жителя, возбужденное по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в одной из школ района). При производстве предварительного расследования установлено, что в феврале 2018 г., молодой человек посредством смс сообщений уведомил педагога школы о том, что в учебном заведении заложена бомба.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области , по словам подозреваемого он хотел таким образом пошутить. По указанному сообщению были эвакуированы все лица, находившиеся в момент сообщения о готовящемся взрыве в помещении учебного заведения, задействованы силы МЧС и органов правоохраны.

В соответствии с положениями УК РФ лицу, сообщившему заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.