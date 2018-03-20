Полицейские пресекли в Перми хранение с целью сбыта свыше девяти тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю установили, что в гаражных боксах краевого центра хранится с целью сбыта нелегальная алкогольная продукция.

В рамках проверки полицейские выяснили, что к незаконной реализации фальсификата причастны двое местных жителей 1989 и 1990 годов рождения. Одного из злоумышленников задержали оперативники при сбыте товара в продуктовый магазин, расположенный в Пермском районе.

В ходе осмотра гаражных боксов обнаружено и изъято более 9 000 бутылок алкогольной продукции (вино, коньяк, текила и водка различных наименований). Установлено, что на таре со спиртным наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки. Здесь же незаконно хранилась с целью сбыта табачная продукция с признаками подделки в количестве более 17 000 пачек.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до миллиона рублей.