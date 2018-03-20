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Сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность цеха по производству нелегального алкоголя
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Сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность цеха по производству нелегального алкоголя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу пресечена деятельность цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции.
Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в г.о. Красноармейск Пушкинского района. В ходе осмотра помещения цеха сотрудниками полиции обнаружена и изъята готовая продукция — более 1,5 тысячи бутылок водки, 5 тонн медицинского спирта, а также федеральные специальные марки, которые по результатам исследования признаны поддельными. Кроме того, оперативниками обнаружена линия по ручному розливу алкоголя и необходимая фурнитура для его производства.
В момент появления сотрудников полиции на производстве находились восемь уроженцев ближнего зарубежья, которые в круглосуточном режиме и в антисанитарных условиях разливали алкоголь. Технологический процесс сводился к смешиванию обычной воды и спиртосодержащей жидкости.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан один из организаторов подпольного производства, им оказался 22-летний уроженец Средней Азии.
Следственным управлением МУ МВД России «Пушкинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время полицейскими проводится дальнейший комплекс мероприятий, направленный на установление соучастников данной противоправной деятельности, а также мест сбыта поддельной продукции.
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