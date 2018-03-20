Члены ОПГ «Ключевские» причастны к убийству 12 человек

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . Следователи установили причастность членов организованной преступной группы (ОПГ) «Ключевские» к убийству 12 человек, сообщается в Telegram-канале СК России.

Ранее сообщалось о задержании во время спецоперации в Чите членов ОПГ «Ключевские», которые подозреваются в вымогательстве у предпринимателей. В СУ СК региона РИА Новости сообщили, что задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

"В бандитизме обвиняются 10 участников ОПГ «Ключевские», действовавшей в Забайкалье в 1995-2005 годах. Установлена их причастность к убийству 12 человек", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, у членов ОПГ были изъяты два гранатомета, пять гранат, четыре автомата Калашникова, карабин, револьвер «Наган», шесть пистолетов и 9,5 тысячи патронов.