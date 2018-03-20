Ещё
За взятку бывший начальник отдела судебных приставов Ижевска получила 3 года условно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За взятку бывший начальник отдела судебных приставов Ижевска получила 3 года условно 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. За взятку бывший начальник Октябрьского районного отдела судебных приставов Ижевска получила 3 года и 1 месяц условно. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртии.
Известно, что женщина получила деньги за снятие запрета на регистрацию недвижимого имущества. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, Элину Веденееву задержали при получении первой части взятки — 20 тыс. рублей. Всего женщина намеревалась получить 40 тыс. рублей.
29 декабря 2018 года Веденеева уволена с государственной службы в связи с утратой доверия.
ИА «Сусанин»: последние новости
Житель Удмуртии надругался над школьницей вместо помощи с уроками В 2017 году более 6 тыс человек получили зарплаты после проверок Госинспекции труда Удмуртии 21 житель Удмуртии попался на ложное сообщение о блокировке банковской карты
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей38
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России296
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной413
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос54
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение