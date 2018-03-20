За взятку бывший начальник отдела судебных приставов Ижевска получила 3 года условно

Ижевск. Удмуртия . За взятку бывший начальник Октябрьского районного отдела судебных приставов Ижевска получила 3 года и 1 месяц условно. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртии.

Известно, что женщина получила деньги за снятие запрета на регистрацию недвижимого имущества. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, Элину Веденееву задержали при получении первой части взятки — 20 тыс. рублей. Всего женщина намеревалась получить 40 тыс. рублей.

29 декабря 2018 года Веденеева уволена с государственной службы в связи с утратой доверия.