Ставрополец украл велосипед на глазах у свидетелей

Уголовное дело по факту хищения чужого имущества передано в суд, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Ленинского района Ставрополя

19 декабря прошлого года мужчина, проходящий мимо овощного ларька по улице Серова увидел припаркованный велосипед. Местный житель тут же решил похитить чужое имущество, несмотря на то, что кражу могут заметить прохожие.

Мужчина взял велосипед за руль и покатил вниз по улице, а вскоре совсем скрылся. Владельцу средства передвижения он причинил ущерб в размере 9,5 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.