Ещё
Ставрополец украл велосипед на глазах у свидетелей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставрополец украл велосипед на глазах у свидетелей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело по факту хищения чужого имущества передано в суд, сообщили STAV.AIF.RU в прокуратуре Ленинского района Ставрополя.
19 декабря прошлого года мужчина, проходящий мимо овощного ларька по улице Серова увидел припаркованный велосипед. Местный житель тут же решил похитить чужое имущество, несмотря на то, что кражу могут заметить прохожие.
Мужчина взял велосипед за руль и покатил вниз по улице, а вскоре совсем скрылся. Владельцу средства передвижения он причинил ущерб в размере 9,5 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело передано в суд. Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Северной Осетии женщина на улице торговала драгоценностями В Ставрополе на двух школьниц напал преступник с ножом В Северной Осетии нерадивая мать задолжала алименты на полмиллиона рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей38
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России296
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной413
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос54
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение