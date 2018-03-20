Житель Нижневартовска, избивший соседа чайником, год скрывался от правоохранительных органов 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, ему предъявлены обвинения по статье 319 и пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ («оскорбление представителя власти, умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»).
«Следователи собрали достаточные доказательства виновности обвиняемого в совершении инкриминируемых преступлений. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Согласно материалам дела, в феврале 2017 года обвиняемый был доставлен в дежурную часть после того, как в состоянии алкогольного опьянения звонил в квартиры соседей. Там мужчина стал оскорблять сотрудников полиции и высказывать в их адрес грубую нецензурную брань. По данному факту следователями СКР было возбуждено уголовное дело. Через месяц он избил своего соседа электрическим чайником и в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело. Спустя некоторое время мужчина перестал являться на следственные действия в связи с чем был объявлен в розыск. В феврале 2018 года он был задержан в Нижневартовском районе.
Фото Евгения Поторочина