Житель Нижневартовска, избивший соседа чайником, год скрывался от правоохранительных органов

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, ему предъявлены обвинения по статье 319 и пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ («оскорбление представителя власти, умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»).

«Следователи собрали достаточные доказательства виновности обвиняемого в совершении инкриминируемых преступлений. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы», — отмечают в пресс-службе ведомства.