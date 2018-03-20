В Димитровграде женщина кинула младенца с балкона. Дали 9 лет, ребенок жив

Суд признал виновной жительницу Димитровграда Оксану Г., которая в июле прошлого года умышленно выбросила с балкона третьего этажа в квартире на улице Курчатова пятимесячного мальчика.