Ещё
В Димитровграде женщина кинула младенца с балкона. Дали 9 лет, ребенок жив
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Димитровграде женщина кинула младенца с балкона. Дали 9 лет, ребенок жив 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Суд признал виновной жительницу Димитровграда Оксану Г., которая в июле прошлого года умышленно выбросила с балкона третьего этажа в квартире на улице Курчатова пятимесячного мальчика.
Женщина в тот день выпивала вместе с матерью мальчика. При этом каким-то образом ребенок оказался на улице под балконом. Суд доказал, что Оксана Г. выкинула ребенка с балкона 3 этажа, и сделала это умышленно, желая ему смерти. К счастью, ребенок не сильно пострадал, его обнаружила соседка, она же вызвала медиков и полицию. Женщину осудили по статье «Покушение на убийство», однако, она вину не признала. Ее приговорили к 9 годам колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме этого, удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего на 300 000 рублей.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Полицейские Сызрани ищут ульяновского мошенника Житель Ульяновска заложил в ломбард забытые вещи своей знакомой В Ульяновске задержали буйного гражданина с пистолетом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей38
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России296
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной413
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос54
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение