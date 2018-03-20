В Димитровграде женщина кинула младенца с балкона. Дали 9 лет, ребенок жив 

Суд признал виновной жительницу Димитровграда Оксану Г., которая в июле прошлого года умышленно выбросила с балкона третьего этажа в квартире на улице Курчатова пятимесячного мальчика.
Женщина в тот день выпивала вместе с матерью мальчика. При этом каким-то образом ребенок оказался на улице под балконом. Суд доказал, что Оксана Г. выкинула ребенка с балкона 3 этажа, и сделала это умышленно, желая ему смерти. К счастью, ребенок не сильно пострадал, его обнаружила соседка, она же вызвала медиков и полицию. Женщину осудили по статье «Покушение на убийство», однако, она вину не признала. Ее приговорили к 9 годам колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме этого, удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего на 300 000 рублей.