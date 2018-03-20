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В Подмосковье пресечена деятельность цеха по производству нелегального алкоголя
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В Подмосковье пресечена деятельность цеха по производству нелегального алкоголя 

ТАСС 9 часов назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноармейске пресекли деятельность цеха по производству нелегального алкоголя. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полицейские изъяли более 1,5 тыс. бутылок с водкой и пять тонн медицинского спирта.
"Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в городе Красноармейске Пушкинского района. В ходе осмотра помещения цеха сотрудниками полиции обнаружена и изъята готовая продукция — более 1,5 тысячи бутылок водки, 5 тонн медицинского спирта, а также федеральные специальные марки, которые по результатам исследования признаны поддельными. Кроме того, оперативниками обнаружена линия по ручному розливу алкоголя и необходимая фурнитура для его производства", — сказала Петрова.
Она пояснила, что в момент появления полицейских в производственном помещении находились восемь уроженцев ближнего зарубежья, которые в круглосуточном режиме в антисанитарных условиях разливали алкоголь.
"Технологический процесс сводился к смешиванию обычной воды и спиртосодержащей жидкости", — сказала Петрова, добавив, что задержан один из организаторов подпольного производства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» УК РФ. Задержанный заключен под стражу. Полицейские устанавливают соучастников противоправной деятельности, а также места сбыта поддельной продукции.
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