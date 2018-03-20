В Подмосковье пресечена деятельность цеха по производству нелегального алкоголя

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Сотрудники полиции в Красноармейске пресекли деятельность цеха по производству нелегального алкоголя. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полицейские изъяли более 1,5 тыс. бутылок с водкой и пять тонн медицинского спирта.

"Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в городе Красноармейске Пушкинского района. В ходе осмотра помещения цеха сотрудниками полиции обнаружена и изъята готовая продукция — более 1,5 тысячи бутылок водки, 5 тонн медицинского спирта, а также федеральные специальные марки, которые по результатам исследования признаны поддельными. Кроме того, оперативниками обнаружена линия по ручному розливу алкоголя и необходимая фурнитура для его производства", — сказала Петрова.

Она пояснила, что в момент появления полицейских в производственном помещении находились восемь уроженцев ближнего зарубежья, которые в круглосуточном режиме в антисанитарных условиях разливали алкоголь.

"Технологический процесс сводился к смешиванию обычной воды и спиртосодержащей жидкости", — сказала Петрова, добавив, что задержан один из организаторов подпольного производства.