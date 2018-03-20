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Нелегальный цех по производству алкоголя ликвидировали в Подмосковье
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Нелегальный цех по производству алкоголя ликвидировали в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции в подмосковном Красноармейске, задержан организатор подпольного бизнеса и рабочие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в городском округе Красноармейск. В ходе осмотра помещения цеха сотрудниками полиции обнаружена и изъята готовая продукция — более 1,5 тысяч бутылок водки, 5 тонн медицинского спирта, а также федеральные специальные марки, которые по результатам исследования признаны поддельными», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Кроме того, оперативники обнаружили линию по ручному розливу алкоголя и необходимую фурнитуру для его производства. На производстве находились восемь уроженцев ближнего зарубежья, которые в круглосуточном режиме в антисанитарных условиях разливали алкоголь. Технологический процесс сводился к смешиванию обычной воды и спиртосодержащей жидкости.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан один из организаторов подпольного производства, им оказался 22-летний уроженец Средней Азии», — добавила Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«В настоящее время полицейскими проводится дальнейший комплекс мероприятий, направленный на установление соучастников данной противоправной деятельности, а также мест сбыта поддельной продукции», — отметила Петрова.
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