В Приморье вынесен приговор за пособничество при покупке наркотиков 

Жителю Находки вынесен приговор за пособничество в незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
В сентябре 2017 года 36-летнему жителю Находки позвонил знакомый из Партизанского района и попросил найти продавца наркотиков. За помощь он обещал поделиться товаром. Для приобретения наркотиков подсудимый обратился к жителю села Ильинка Ханкайского района, с которым познакомился во время отбывании срока в колоний. Эксперты установили, что изъятое вещество, общая масса которого свыше 120 граммов, является гашишным маслом.
В отношении жителя города Находки возбуждено уголовное дело за соучастие в преступлении, а именно. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему три года заключения в колонии общего режима.