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Глава Легойского наслега пойдет под суд за хищения и подлоги
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Глава Легойского наслега пойдет под суд за хищения и подлоги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, глава наслега похитили бюджетные средства, предназначенные для жилищного и дорожного благоустройства, а также для других целей. Обвиняемая предложила знакомым предпринимателям заключить с наслегом фиктивные договоры на оказание услуг без фактического их исполнения. Предприниматели получали на свои счета деньги и передавали их чиновнице, которая распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом было похищено больше 1,4 млн рублей.
Экс-глава наслега не признала свою вину, сообщает ИА YakutiaMedia.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе был уволен первый замглавы Томпонского района Якутии. Кроме того против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан).
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