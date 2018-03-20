Глава Легойского наслега пойдет под суд за хищения и подлоги

По версии следствия, глава наслега похитили бюджетные средства, предназначенные для жилищного и дорожного благоустройства, а также для других целей. Обвиняемая предложила знакомым предпринимателям заключить с наслегом фиктивные договоры на оказание услуг без фактического их исполнения. Предприниматели получали на свои счета деньги и передавали их чиновнице, которая распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом было похищено больше 1,4 млн рублей.

Экс-глава наслега не признала свою вину, сообщает ИА YakutiaMedia.