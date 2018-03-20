Ещё
Житель Омска угнал иномарку и устроил два ДТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Омска угнал иномарку и устроил два ДТП 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Сегодня, 20 марта, ночью сотрудники ДПС в Омске в районе улицы Кирова задержали 41-летнего пьяного водителя. У него не было водительских прав.
Позже полицейские выяснили, что пьяный мужчина возвращался домой. На парковке возле кафе по улице 25-й Рабочей он увидел от открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Мужчина решил покататься, но устроил два дорожно-транспортных происшествия.
Добавим, что полицейские возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. Также мужчину оштрафуют за вождение автомобиля в нетрезвом виде и без прав.
АиФ-Омск: последние новости
Омичка превратила квартиру на ул. Энергетиков в наркопритон Троих омичей подозревают в убийстве 53-летнего мужчины Житель Омска продавал мусор под видом запчастей для автомобилей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей34
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России264
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной377
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос34
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
00:48
Максим Фадеев рассказал о смерти отца
Шоу-бизнес
00:46
Российская модель прыгнула из окна, спасаясь от маньяка
Происшествия Общество
00:39
Пациенту новое сердце принёс персонаж «Звездных войн»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение