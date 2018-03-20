Житель Омска угнал иномарку и устроил два ДТП

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сегодня, 20 марта, ночью сотрудники ДПС Омске в районе улицы Кирова задержали 41-летнего пьяного водителя. У него не было водительских прав.

Позже полицейские выяснили, что пьяный мужчина возвращался домой. На парковке возле кафе по улице 25-й Рабочей он увидел от открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Мужчина решил покататься, но устроил два дорожно-транспортных происшествия.

Добавим, что полицейские возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. Также мужчину оштрафуют за вождение автомобиля в нетрезвом виде и без прав.