В Новосибирской области мужчина порезал свою любовницу

Новосибирские полицейские раскрыли тяжкое преступление. Вечером 18 марта в Каргатскую районную больницу доставили 42-летнюю женщину с ножевым ранением. Очень быстро стало совершенно ясно, что подозреваемый — 46-летний сожитель потерпевшей.

Парочка вместе выпивала. На почве употребления большого количества алкоголя мужчина и женщина поссорились. Установлено, что во время распития спиртного между ними произошла ссора, и мужчина ударил ножом потерпевшую, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).