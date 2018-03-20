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В Новосибирской области мужчина порезал свою любовницу
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В Новосибирской области мужчина порезал свою любовницу 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские раскрыли тяжкое преступление. Вечером 18 марта в Каргатскую районную больницу доставили 42-летнюю женщину с ножевым ранением. Очень быстро стало совершенно ясно, что подозреваемый — 46-летний сожитель потерпевшей.
Парочка вместе выпивала. На почве употребления большого количества алкоголя мужчина и женщина поссорились. Установлено, что во время распития спиртного между ними произошла ссора, и мужчина ударил ножом потерпевшую, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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