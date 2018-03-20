Полицейские изъяли 5 тонн медицинского спирта и 1,5 тыс. бутылок поддельной водки в Пушкинском районе

«Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в городском округе Красноармейск Пушкинского района. В ходе осмотра помещения цеха сотрудниками полиции обнаружена и изъята готовая продукция — более 1,5 тыс. бутылок водки, 5 тонн медицинского спирта, а также федеральные специальные марки, которые по результатам исследования признаны поддельными. Кроме того, оперативниками обнаружена линия по ручному розливу алкоголя и необходимая фурнитура для его производства», — рассказала Т. Петрова.

Представитель подмосковного главка полиции отметила, что поддельная водка производилась из двух компонентов — воды и спиртосодержащей жидкости. На производстве в момент обыска находились восемь уроженцев ближнего зарубежья, работавшие в цеху в антисанитарных условиях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Полицейские также задержали одного из организаторов подпольного производства — 22-летнего уроженца Средней Азии. В настоящее время он находится под стражей.