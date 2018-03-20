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Челябинец устраивал людей на работу в несуществующие организации
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Челябинец устраивал людей на работу в несуществующие организации 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Житель Челябинска задержан по подозрению в серии мошенничеств с трудоустройством, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным правоохранителей, 29-летний мужчина создал сайт, на котором предлагал всем желающим получить работу на различных предприятиях в других регионах вахтовым методом. Клиенты должны были заполнить анкету и заплатить посреднику, после чего отправлялись по предложенному адресу и там узнавали, что такой организации не существует.
«В настоящее время, установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. В случае если вы пострадали от действий данного лица необходимо сообщить об этом в региональное управление уголовного розыска по телефону (351) 267-74-16 или 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции», — отмечают в ГУ МВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, за мошенничество Уголовный кодекс предусматривает наказание лишением свободы на срок до пяти лет.
Напомним, ранее полицейские в Челябинске пресекли деятельность лжеагентства, которое предлагало людям трудоустройство в крупных нефтегазовых компаниях.
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