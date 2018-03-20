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Гражданин Таджикистана убил жену и полуторагодовалого ребенка
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Гражданин Таджикистана убил жену и полуторагодовалого ребенка 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Иркутске 26‐летний выходец из Таджикистана убил жену и маленького ребенка. Тела несчастных обнаружила женщина, у которой семья на сутки сняла квартиру. Об этом сообщила пресс‐служба СК по региону.
Преступление произошло 13 марта. Владелица жилья на улице Байкальской незамедлительно вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов констатировали смерть двух человек от многочисленных ножевых ранений.
В ходе следствия оперативники выяснили, что к убийству может быть причастен муж погибший. Его задержали во одном из садоводческих районов Иркутского района. Мужчина во всем сознался.
Он рассказал, что посуточно решил снять квартиру на улице Байкальской. Вечером в день убийства молодой человек заподозрил супругу в измене и зарезал ее и малыша. После совершения убийства он сутки скрывался в садоводстве и собирался покинуть Россию.
Задержанному предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Расследование продолжается.
Житель Уфы убил своего знакомого. Подозреваемый и жертва вместе отбывали наказание в тюрьме за преступление против жизни и здоровья граждан. Сообщается, что убитый попросился пожить к своему приятелю. 16 марта между ними возник конфликт, в следствии чего хозяин жилья взял нож и нанес гостю как минимум девять ранений. От полученных травм несчастный скончался на месте.
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