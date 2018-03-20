Сын бывшего главного алтайского судебного пристава осужден за наркоторговлю

Мужчина 1993 года рождения был задержан в Новосибирской области в сентябре 2017 года при попытке сделать «закладки» с наркотиками. У него было изъято 40 граммов, расфасованных на малые дозы. В конце декабря мужчину признали виновным, но он попытался оспорить решение суда. 19 марта 2019 года вышестоящий суд оставил жалобу без удовлетворения.

«Новости Горного Алтая» уточняют, что Виталий Эрлер, отец осужденного, возглавлял Управление ФССП по Республике Алтай с августа 2010 по январь 2013 года. Сейчас он является главным судебным приставом Новосибирской области.