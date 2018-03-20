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Пермячка обокрала двух мужчин, в компании которых выпивала
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Пермячка обокрала двух мужчин, в компании которых выпивала 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Жительницу Перми подозревают в краже. Она выпивала в компании малознакомых мужчин после чего у них пропали вещи.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района обратились двое мужчин: 32 и 49 лет. Они рассказали, что у пропали мобильные телефоны и деньги. Полицейские выяснили, что накануне мужчины выпивали в компании малознакомой женщины. После её ухода они заметили, что у них пропали вещи. Мужчины смогли сказать стражам только порядка только как она выглядела, так как более подробной информацией о ней не владели.
Женщину всё же удалось найти. Оказалось, что мужчин обокрала 32-летняя ранее судимая жительница Перми. Её задержали и доставили в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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