Пермячка обокрала двух мужчин, в компании которых выпивала

Жительницу Перми подозревают в краже. Она выпивала в компании малознакомых мужчин после чего у них пропали вещи.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю , в дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района обратились двое мужчин: 32 и 49 лет. Они рассказали, что у пропали мобильные телефоны и деньги. Полицейские выяснили, что накануне мужчины выпивали в компании малознакомой женщины. После её ухода они заметили, что у них пропали вещи. Мужчины смогли сказать стражам только порядка только как она выглядела, так как более подробной информацией о ней не владели.

Женщину всё же удалось найти. Оказалось, что мужчин обокрала 32-летняя ранее судимая жительница Перми. Её задержали и доставили в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело.