Авиакомпанию NordStar оштрафовали за задержки рейсов

КРАСНОЯРСК , 20 марта. / ТАСС /. Авиакомпания NordStar оштрафована на 300 тыс. рублей за задержки рейсов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что по вине авиакомпании в августе — октябре 2017 года были задержаны авиарейсы из разных городов России , в том числе и города Красноярска. При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда не предоставлялись либо предоставлялись несвоевременно", — говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку и возбудила административное дело. Суд в Красноярске оштрафовал компанию на 300 тыс. рублей.

Авиакомпанию NordStar создали в 2008 году. По данным Росавиации, перевозчик входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2017 года пассажиропоток авиакомпании составил 1,481 млн человек.