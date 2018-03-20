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В Приангарье полицейские пресекли деятельность группы нелегальных лесозаготовителей
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В Приангарье полицейские пресекли деятельность группы нелегальных лесозаготовителей 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
В Иркутском районе на территории
Гороховского лесничества оперативники задержали четверых граждан,
предположительно причастных к незаконной заготовке древесины, включая
вероятного организатора противоправной деятельности.
В ходе рейдовых мероприятий сотрудники
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции
Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали их с  поличным.
На месте происшествия полицейские
обнаружили и изъяли трактор, бензопилу и сортимент леса породы «сосна».
По предварительным оценкам, ущерб лесному фонду составил около 300 тысяч
рублей.
Следственными органами МУ МВД России
«Иркутское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция
данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на  срок до 7 лет. В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в  виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудники органов
внутренних дел продолжают проверять подследственных на причастность к  совершению аналогичных противоправных деяний.
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