В Приангарье полицейские пресекли деятельность группы нелегальных лесозаготовителей

В Иркутском районе на территории

Гороховского лесничества оперативники задержали четверых граждан,

предположительно причастных к незаконной заготовке древесины, включая

вероятного организатора противоправной деятельности.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники

подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции

Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» задержали их с поличным.

На месте происшествия полицейские

обнаружили и изъяли трактор, бензопилу и сортимент леса породы «сосна».

По предварительным оценкам, ущерб лесному фонду составил около 300 тысяч

рублей.

Следственными органами МУ МВД России

«Иркутское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса

данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники органов

внутренних дел продолжают проверять подследственных на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.